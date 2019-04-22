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Başkan Atabay, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'da yapılan saldırıyı kınayarak “Bu tip çirkin saldırılar birlikteliğimize asla zarar veremeyecek. Hiçbir zaman bu tür provokasyon için yapılan oyunlara gelmeyeceğiz” dedi.


Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'daki bir şehit cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin, Twitter hesabından açıklama yayınlayan A. Deniz Atabay, “Hakkari'de terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen evladımız Yener Kırıkçı'nın cenazesine katılan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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