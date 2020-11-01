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Başkan Atabay, Kuşadalıların yardımına koştu

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay, İzmir'de meydana gelen depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi olan Kuşadası'nda, vatandaşların yardımına koştu.


İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerde etkili bir şekilde hissedildi. Depremden en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Kuşadası'na giden Deniz Atabay, vatandaşların yardımına koştu.


CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Deniz Atabay, Kuşadalıları bir an olsun yalnız bırakmadı.


Depremden etkilenen bölgelerden birisi olan Kuşadası'nda, vatandaşlarla tek tek konuşarak yanlarında olduklarını belirten Deniz Atabay, evlerine giremeyen, geceyi sokakta, afet toplanma alanında ve parklarda geçiren vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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