Başkan Atabay, minik öğrenin ricasını kırmadı

Gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda ilçede yaşayan 7'den 70'e tüm Didimliler ile sık sık bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisine mektup yazarak okullarına davet eden Arif Nihat Asya Ortakolu öğrencisinin davetini geri çevirmedi. Öğlen saatinde okulu ziyaret eden Başkan Atabay, 5-A sınıfı öğrencileri ile birlikte derse girdi, çocuklarla sohbet etti.

Sınıf ziyaretinin ardından okul yönetimi ile bir araya gelen Başkan Atabay, Okul Müdürü Serkan Balın ile görüşerek talep ve sorunlarını dinledi. Öğrenciler için Didim Belediyesi olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başkan Atabay, ziyaretinin sonunda tekrar öğrenciler ile bir araya geldi ve Didim Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri dağıttı. Başkan Atabay ve öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.