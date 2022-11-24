Başkan Atabay, öğretmenleri unutmadı

Çalışmaları ve projeleri ile ilçede yaşayan çocukların eğitimine desteklerini sürdüren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede bulunan okulları ziyaret etti. Öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Atabay, eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak Didim Belediyesi tarafından hazırlanan hediyelerini verdi. Öğrenciler ile de sohbet eden Başkan Atabay, okullarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretlerde Başkan Atabay'a, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci de eşlik etti.