Başkan Atabay seçim çalışmalarını sürdürüyor

Didim'de 5 yıllık belediye başkanlığı süresince yapmış olduğu çalışmalar hakkın da bilgiler veren Başkan Atabay, 5 yıl daha Didim'e hizmet için yönetime talip olduğunu ifade ederek, hayata geçirilecek projelerin hazır olduğunu ve en kısa sürede bir kitapçık halinde kamuoyuna paylaşacaklarını söyledi.

CHP'den 2 dönem başkanlık yapmış Mümin Kamacı, DSP adayı Reyhan Güner ve kendisinden oluşan üç sol kökenli adayın yarışıyor olmasına yönelik soruya cevap veren Atabay, “Öncelikle soru da kast edilen Didim de bildiğim yalnızca sosyal demokrat iki aday var. Biri Millet İttifakı adayı CHP'den Deniz Atabay ve diğeri ise Demokratik Sol Parti'nin adayı Reyhan Güner'dir. Ama vatandaşların içinde yaşattığı bir üçüncü kişi varsa ona yorum yapamayacağım. Bahsedilen kişi şu an Cumhur İttifakı adayı AK Parti'den Mümin Kamacı'dır. Kendisi geçmişinde de tam sosyal demokrat bir anlayışa sahip olmamıştır. O solcu değil yolcudur” diye konuştu.

Etkin olarak kullanılan sosyal medya üzerinden sunni gündemlerin yatıldığını ifade eden Atabay, zaman zaman kendilerini o mecraya çekmeye çalışan ve sunni olarak ortaya atılan konular olduğunu, bu tür girişime alet olmamayı tercih ettiklerini sözlerine ekledi.