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Başkan Atabay suç duyurusunda bulundu

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay, hakkında çıkan iddialara karşı Didim Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu.


Deniz Atabay ve eşi Tuna Atabay ve Belediye Meclis Üyesi Ali Çağlar geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya platformlarında çıkan iddialara karşı Didim Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.


Konu ile ilgili açıklama yapan Deniz Atabay, “Göreve geldiğim günden bu yana Didim'de ranta, yolsuzluğu dur dediğim için itibarım sarsılmaya ve toplum önünde küçük düşürülmeye çalışılıyorum. Bugünde şahsıma, aileme ve çevreme büyük bir “iftira suçu” işlenmektedir. Suç duyurularımızı yaptık. Türk adaletine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

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