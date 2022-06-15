Başkan Atabay, “Tarımın kalkınması için her zaman destek olacağız”

Başkan Atabay, "Didim Belediyesi olarak kentimizde tarımın kalkınması ve desteklenmesi için her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zeytin Festivali, bu yıl 7-8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası düzeyde firmalarında katılım sağlayacağı ve Didim'in tanıtımında önemli rol oynayan Zeytin Festivali öncesinde Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit'i ev sahipliğinde bir kez daha toplantı düzenlendi. Toplantıya Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın yanı sıra Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Festivalin planlama çalışmalarına yönelik fikirlerin değerlendirildiği toplantı sonrası açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Geleneksel hale gelen Zeytin Festivalimiz öncesinde bir kez daha toplantı düzenledik, önemli adımlar attık. Didimimizin tanıtımında önemli rol oynayan bu festivale Didim Belediyesi olarak katkı sağlayacağımız için mutluyuz. Didim'de tarımın kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımız sürecek" dedi.