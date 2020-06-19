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Başkan Atabay TEMA kampanyasında 200 fidanla destek oldu

Çevre Koruma Haftası’nda belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden başlattığı TEMA’ya fidan bağışlama zincirine Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay da dahil oldu.

Çevre Koruma Haftası'nda belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden başlattığı TEMA'ya fidan bağışlama zincirine Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay da dahil oldu. Başkan Atabay, kampanyaya 200 fidan bağışlayarak destek oldu.


Tema Vakfı'na fidan bağışı kampanyasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in meydan okumasına kayıtsız kalmayan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay yayınladığı video ile kampanyaya 200 adet fidan bağışında bulunurken, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a meydan okudu.


Başkan Atabay meydan okuduğu videosunda; “Denizlerimiz, sahillerimiz, ormanlarımız ve havamız bu zorlu dönemde bizlere çok önemli bir mesaj verdi. Bizleri doğaya onun bize olduğundan çok daha fazla ihtiyacımız var. Onu korumalı ve sağlıklı tutmalıyız. Bu mesajı gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kuşadası Belediye Başkanımız kıymetli dostum, Ömer Günel'in meydan okumasını kabul ediyor ve TEMA vakfına şahsım ve tüm Didimlilerin adına 200 adet fidan bağışında bulunuyorum. Bunun yanı sıra Akdeniz'in incisi Mersin'den Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e ve Muğla'mızın huzur dolu ilçemiz Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay'a meydan okuyorum. Doğayı koruyacağız, birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.

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