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Başkan Atabay tenis şenliğine katıldı

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay, tenis şenliğine katıldı ve tenis kortlarının açılışını gerçekleştirdi.


Didim Tenis Kulübü tarafından özel bir otelde düzenlenen tenis şenliğine katılan Deniz Atabay, yapımı tamamlanan tenis kortlarının açılışını gerçekleştirdi.


Açılış öncesi konuşma yapan Deniz Atabay, “Spor alanlarımızın çoğalması ve yaygınlaşması kent kültürümüzün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, şenlikte ve kortların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Atabay, sporcularla birlikte açılış kurdelesini kesti.

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