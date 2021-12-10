Başkan Atabay, Türkiye Şampiyonası'na katılacak Didimli boksörleri ağırladı

Aydın'da liseler arası il birinciliği Türkiye Şampiyonası elemelerinde 4 Altın Madalya kazanan Didim Belediyespor Boks Kulübü sporcuları, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

6-7 Aralık tarihlerinde Aydın'da gerçekleştirilen liseler arası il birinciliği Türkiye Şampiyonası elemelerine katılan Didim Belediyespor Boks Kulübü sporcuları şampiyonadan birincilikle döndü.

Şampiyonada, Ahmet Mert 63 kilogramda, Yunus Emre Çiftçi 66 kilogramda, Umutcan Engin +80 kilogramda, Osman Alp Ölmez ise +92 kilogramda 4 altın madalya kazandı. 16-20 Şubat tarihlerinde Karabük'te yapılacak Türkiye Şampiyonasında Aydın'ı temsil etme hakkı elde eden, Didim Belediyesi Boks Kulübü sporcuları Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş, Didim Belediyespor Boks Kulübü Antrenörü ve Milli Boksör Dinçer Çankaya'da yer aldı.

Başarılarından dolayı genç boksörleri tebrik eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Sizleri başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Eminim ki 16-20 Şubat tarihlerinde Karabük'te gerçekleştirilecek Türkiye Boks Şampiyonasından ilçemizi gururlandıracak derece ile döneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonundan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, genç boksörlere içerisinde hediyelerin bulunduğu çantaları takdim etti.