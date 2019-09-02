Başkan Atabay ve İmamoğlu Batman'da nikaha katıldı

Deniz Atabay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte nikaha katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri öncesinde karşılaştığı Cihan Yaşar'dan, “Seçim günü Batman'da nikahım vardı, oy vermek için ertelettim” sözlerini duyunca, genç vatandaşa düğününe katılma sözü vermişti. İmamoğlu, verdiği sözü tuttu ve Cihan-Ceylan Yaşar çiftinin Batman'daki nikahlarına eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı.

Genç çifte destek olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte nikaha katılan Deniz Atabay, Yaşar çiftini tebrik ederek mutluluklar diledi.