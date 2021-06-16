İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atabay'a saldıran 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde CHP’li Didim Belediye Başkanı A.

Aydının Didim ilçesinde CHP'li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a ve avukatına yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve avukatına saldıran 6 şüpheli emniyet tarafından yakalanarak göz altına alınmıştı. Şüphelilerinden A.O emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Göz altında bulunan 6 şüpheli ise sabah saatlerinde Didim adliyesine çıkartılmıştı. Şüphelilerden A.S, ve B.D ile hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konulan F.Ö savcılıkça serbest bırakıldı. Göz altındaki diğer 3 şüpheli savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda A.O'nun oğlu I. O. (20) ile A.O'nun kardeşi M. O. (56) ve Y. C. Ö. (20) mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.