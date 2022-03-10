Başkan Atabay'dan başsağlığı mesajı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Şanlıurfa'da bir şüphelinin ateş açması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin ve Polis Memuru Cemal Bozkurt'un acı haberi sonrası başsağlığı mesajı yayınladı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin ateş açması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ve Polis Memuru Cemal Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehit olarak şehadete eren polis memurlarının acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Binici ve Bozkurt'un acı haberi sonrası Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Şehit polis memurlarının ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Atabay, "Görevleri başında uğradıkları silahlı saldırıcı sonucu Şanlıurfa'da şehit düşen Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'ye ve Polis Memuru Cemal Bozkurt'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.