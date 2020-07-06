Başkan Atabay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na destek

Deniz Atabay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla ilgili olarak basında çıkan iddialara tepki gösterdi. Başkan Atabay, Çerçioğlu'nun hizmetleriyle Aydın'ın çağ atladığını belirterek yapılan haksız eleştiriler ilgili de "Güneş balçıkla sıvanmaz" dedi.

Didim Belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay, bazı haber sitelerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla ilgili ortaya atılan iftiralara tepki gösterdi. Başkan Atabay, Çerçioğlu'na karşı bilinçli bir karalama kampanyası yürütüldüğü ileri sürerek "Bazı haber sitelerinin sahipleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na iftira ve karalama kampanyası yürütüldüğünü görüyoruz. Sözde gazetecilik adı altında yapılan bu karalamalar ve iftiralar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu yıpratamaz. Yaptığı hizmetlerle Aydın sevdalısı olan gönüllerde taht kuran Özlem Çerçioğlu'nun yanındayız. Halkımızın gönlünde olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na yaptığı hizmetler gün gibi ortadadır. Her kesim tarafından bilinen ve kendi refahlarını Aydın'ın refahının önünde gören bazı odakları rahatsız eden bu başarıyı, iftiralarla halkın gönlünde silemezsiniz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Şahsım ve Didim halkı her zaman olduğu gibi Başkanımızın arkasında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.