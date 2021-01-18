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Başkan Atabay'dan Didimli miniklere sürpriz

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara bir sürpriz yaparak yüzlerini güldürdü.


Hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dahilinde yapılan etkinliğe çocukların ve ailelerin ilgisi yoğundu. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafeler gözetilerek gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, belediye ekipleri, otobüs üzerinde şarkılar eşliğinde, çizgi film karakteri kostümü giyen sanatçılar ve animasyon ekibi ile birlikte Didim sokaklarında eğlenceli dakikalar yaşattı. Deniz Atabay'ın göndermiş olduğu özel hediyeleri alarak mutlu olan çocuklar, sokağa çıkma yasağında kendilerini unutmadığı için Başkan Atabay'a teşekkür etti.


Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu için ellerinden gelen desteği göstereceklerini belirten Deniz Atabay, “Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan ve evlerinde kalan çocuklarımızı unutmadık. City Bus ile sokakları gezerek çocuklarımıza özel hediyeler dağıttık, her şey çocuklarımızın mutluluğu için” ifadelerini kullandı.

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