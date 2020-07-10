İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atabay'dan esnafa destek

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay, ilçemizde hizmet veren berber ve kuaförleri ziyaret ederek işletmelere tek kullanımlık önlük, maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.


Korona virüs dönemi sonrası normalleşme sürecinde, ilçedeki berber ve kuaförleri ziyaret eden Deniz Atabay, esnaf ve vatandaşların virüsten korunabilmeleri açısından hijyenik olan tek kullanımlık önlük, maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.


İlçede tüm berber ve kuaförleri teker teker ziyaret ederek bol kazançlar dileyen Deniz Atabay, “Vatandaşlarımızın hijyenik ortamda kişisel bakımlarının gerçekleştirilmesi için geçtiğimiz aylarda ilk olarak berber ve kuaförlerimizde dezenfektan işlemleri ve maske dağıtımı gerçekleştirmiştik. Şimdi de tek kullanımlık önlük, maske ve dezenfektan desteğinde bulunuyoruz, halkımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız, esnaflarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.


Esnaflardan Atabay'a teşekkür


Didim'de bulunan berber ve kuaför esnafları, Korona virüs dönemi sonrası normalleşme süresince, ilçede hizmet veren işletmelere yapılan dezenfektan çalışması, tek kullanımlık eldiven, maske ve önlüklerin dağıtılması gibi her konuda destek olan Deniz Atabay ve ekibine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.