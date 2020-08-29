İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atabay'dan hafta sonu mesaisi

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.


Didim Fevzipaşa Mahallesi'nde yer alan Halley Sitesi bölgesinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, gerekli talimatları ekiplere iletti.


Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı olarak ulaşımlarını gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımız kesintisiz olarak devam ediyor, Halley sitesi bölgesindeki çalışmalarımız kısa süre sonra sona erecektir” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.