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Başkan Atabay'dan, Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.


Deniz Atabay'ın Ankara temasları esnasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette ülkemiz turizminin önde gelen kentlerinden birisi olan Didim'i ilgilendiren güncel konular konuşulurken, planlanan yatırım projeleri ve sezon ile ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Deniz Atabay, “Bakanımızın, Didim'e ve geleceğine dair güveni bizleri daha da motive etti. Turizmi ilgilendiren birçok konuda kendisi ile hemfikir olmamız kentimizin refahı açısından çok önemli ve mutluluk verici. Didim'i çok güzel günler bekliyor” dedi.

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