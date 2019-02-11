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Başkan Atabay'ın annesi İstanbul'da defnedildi

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay'ın vefat eden annesi İstanbul'da defnedildi.


Deniz Atabay'ın annesi Sebahat Atabay (85) Pazar günü sabahı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Acı haberi alan Başkan Atabay ve ailesi İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Sebahat Atabay'ın cenazesi İstanbul Erenköy Galip Paşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yayalar Mezarlığı'nda defnedildi.


Başkan Atabay'ın annesinin cenaze törenine CHP'li İl ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Didim'de ki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ile Atabay ailesinin akrabaları ve dostları katıldı.

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