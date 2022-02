Başkan Atabay'ın can dostlar için yeni projesi hayata geçiyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'ni ve yapımına başlanacak olan mama fabrikası alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ile Didim'i daha yaşanılabilir bir kent haline getiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın geçtiğimiz günlerde müjdelediği mama fabrikası için ilk adım atıldı. Başkan Atabay ve beraberindeki heyet, fabrikanın kurulmasının planlandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Atabay, fabrika arazisindeki incelemelerinin ardından Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Didim Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personellerinden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Atabay, merkezde görev çalışanlar ile veterinerleri başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Atabay, merkezde tedavi ve koruma altında olan sokak hayvanlarıyla da vakit geçirdi.

Ziyaretleri sonrası açıklamada bulunan Başkan Atabay, "Didim yalnızca bizlerin değil can dostlarımızın da güvenle yaşadığı bir kent. Geçmişte pet shoplarda canlı hayvan satışını ve havai fişek kullanımı yasaklayarak can dostlarımız için önemli adımlar atmış, birçok belediyeye de bu konuda örnek olmuştuk. Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'nde de can dostlarımızın yeni bir yuva bulana kadar güvenle tutuluyor. İhtiyacı olan dostlarımıza burada tedavi de uyguluyoruz.

Arazisini belirlediğimiz ve çalışmalarına başlayacağımız mama fabrikası da can dostlarımızın hizmetinde olacak. İnşallah bu projeyi de en kısa zamanda sonlandıracağız" dedi.