Başkan Atabay'ın kandil mesajı

Başkan Atabay, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Maneviyatın dönemi olarak tanımladığımız, bereketin arttığı mübarek Üç Aylar'a girmiş bulunmaktayız. Rabbimizin rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı Üç Aylar'ın ilk esintisi Regaip Kandil'ine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmek için çaba harcamalıyız. Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının, sosyal dayanışma ve kaynaşma özelliklerinin doruğa çıktığı kandil gecelerini kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu gece hürmetine dargınlar barışmalı, yüzler birbirine gülümsemeli, kalplerdeki buzlar erimeli ve beraberce güzelliklere yürünmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Aydınlı ve Didimli hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Üç Aylar'ını ve Regaip Kandil'ini kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."