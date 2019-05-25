Başkan Atay, 2. Aydın Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu

Fatih Atay, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen, Efeler Belediyesi'nin de sponsorlarından birisi olduğu 2. Aydın Kitap Fuarı'nın açılışı vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

2. Aydın Fuarı ziyaretinde konuşan Fatih Atay, “Bilgi dağarcığımızı geliştirmek için okumak, öğrenmek zorundayız. Bu yüzden kitapların insan hayatındaki yeri çok önemli. Kitap fuarları çocuklarımız için, gençlerimiz için, olgun insanlar için çok büyük bir fırsat. Kitap fuarında ekonomik açıdan daha ucuza kitap satılması da bir fırsat. Bu fırsatların Efeler halkı tarafından iyi değerlendirilmesini umuyorum. Kitap, çok önemli bir bilgi hazinesidir. Bu hazineden Efeler halkının yararlanmasını istiyorum” dedi.

Kendisinin de her gün kitap okuduğunu belirten Başkan Atay, “Eşimle birlikte her gün kitap okuyoruz. Eşim benden daha çok okuyor. Eşimle birlikte yeniden Kitap Fuarı'na gelerek kitap alacağız” dedi.

“Efeler'deki her parka kapısı kilitli olmayan sokak kütüphaneleri yapacağız.”

Efeler'in belirli noktalarına sokak kütüphaneleri yaparak insanları okumaya teşvik edeceklerini belirten Başkan Atay: “Efeler Belediyesi olarak Malazgirt Meydanı Yörük Ali Efe Parkı'na sokak kütüphanesi yaptık, bunu da buradan hatırlatmak isterim. Orada çok ilginç bir şey olmuştu; kütüphanenin açılışını yapacağımız zaman çocuklar evlerinden kitaplar getirdi. Bağış yaptılar, değiştirdiler. Bir çocuğun elinde 4 kitap birden gördüm. 'Ne yapıyorsun, hepsini mi aldın?' dedim, 'Hayır sayın başkan, herkes okusun diye onları ben evden getirdim' demişti. Bu olay beni çok etkilemişti. Çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirmek, daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri için bu şekilde çaba sarf ediyoruz. Efeler'deki her parka kapısı kilitli olmayan sokak kütüphaneleri yapacağız. Çocuklarımız parka oturup oradaki kitapları okuyorlar, daha verimli bir gün geçiriyorlar. Bilgili, okumayı seven bir neslin gelmiş olmasını görmek beni çok umutlandırdı ve mutlu etti" dedi.

Fatih Atay, 2. Aydın Kitap Fuarı'nı gezerken genç kitapsever Samira Şahin ile sohbet etti. Sokak kütüphanelerinden bahseden Başkan Atay, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda eğitim gören Samira'ya kitap sözü verdi.