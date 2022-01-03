Başkan Atay 2022'nin ilk müjdesini verdi

Efeler halkına modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2022 yılının ilk hizmeti olarak 3'üncü Kitap Kafe'nin açılacağı müjdesini verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuk olan Başkan Atay, yeni yılın ilk hizmetini açıkladı. Efeler Belediyesi'nin Adnan Menderes ve Girne mahallelerinde hizmete açtığı kitap kafelere gençlerin çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Atay, “Gençler, Kitap Kafelerimizde boş sandalye bulabilmek için sabah 9.30'da sıraya giriyor. Bu da yaptığımız şeyin doğruluğunu gösteriyor. Diğer mahallelerde de kitap kafelerin açılacağı müjdesini vermiştik. Bu sözümü çok kısa zamanda hayata geçirerek, bu ay içinde 3'üncü kitap kafemizin kapılarını açacağız” dedi.

Efeler Belediyesi'nin bu projesi vatandaştan büyük talep görmüş, açılan iki kitap kafenin kitaplıkları Efeler halkının bağışlarıyla oluşturulmuştu. Kültür ve sanat dünyasından isimlerin de takdirini toplayan Kitap Kafe Projesi'ne, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve Ressam Bedri Baykam da bağışladıkları eserlerle destek vermişti.

Kitap bağışlamak isteyenler, belediyenin Efe Halk Masa birimini 444 80 09 numaralı telefonunu arayarak adreslerini bildiriyor, ekipler belirtilen adreslerden bağışlanan kitapları teslim alıyor.