Başkan Atay, Aydın futbolunun temsilcileri ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın'daki futbol kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Aydın futbolunda gözler 2022-2023 sezonuna çevrildi. Vize başvurularının tamamlandığı amatör liglerde takımlar yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken Efeler'de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Menderes Park'ta düzenlenen kahvaltıya Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan, ASKF Yönetimi, Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz ve futbol kulüplerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda yeni sezona dair gelişmeler ve planlamalarla ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Hep beraber bir kamu görevi yapıyoruz. Geçen sene aynı gemideydik ama benim Efeler 09 SFK başkanlığım sona erdi. Artık 3'üncü lige çıkmış profesyonel bir takımımız var, inşallah bu sene de 3'üncü ligden 2'nci lige çıkacak. Her yıl birer lig atlayarak Efeler ilçemizdeki takımlarımızın kalitesini, statüsünü yükseltmeyi hedefliyoruz. Biz yükseldikçe alttan bir başka takımımız da yükselecek, başka bir kulüp onun yerine gelecek. Böyle kademeli olarak Trabzon'daki gibi bir sistem kuracağız burada. Ama işin temeli sizsiniz. Amatör spor kulüpleri olmazsa başarıya ulaşılamaz. Bu nedenle amatör sporlara herkesin, devletin çok büyük önem vermesi gerekir ama ne yazık ki böyle olmuyor. İngiltere'de Premier Lige çıkan takım en çok parayı alır. Düşmesin, üst sıralardaki takımların gelirlerine ayak uydurabilsin, takım kurabilsin, eşitlenebilsin diye en çok para ona verilir. Türkiye'de tam tersi. Biz sizi desteklemek zorundayız. Benim anlayışım bu. Siz çok iyi olacaksınız, oyuncular, sporcular huzurlu olacak ki başarı elde edilebilsin” dedi.

Teknoloji bağımlılığının çocukların ve gençlerin gelişimlerine engel olduğunu söylen Başkan Atay, “Spor yapacakları olanakları bulmamız gerekiyor. Benim görevim bu. Bir arsa bulup da spor alanları yapmak için çırpınıyorum. Çeştepe'deki yerimize hala daha izin verilmedi. Yıllarca futbol oynanan yere izin verilmedi. Sizler için, halkımız için yürüttüğümüz projelere ket vuruluyor, sorun burada. Bir diğer sorun da ülkenin ekonomisi. Umurlu sahası için iki kez ihaleye çıktık giren olmadı. Şimdi tekrar ihaleye çıkardık. Yaptığınız iş çok önemli, sakın yılmayın devam edin. Hepimiz gençlerimiz, çocuklarımız için devam etmek zorundayız” diye konuştu. Başkan Atay ayrıca yeni sezonun başlayacağı Eylül ayında amatör spor kulüplerine maddi yardım yapılabilmesi için bir formül geliştireceklerinin müjdesini verdi.

Başkan Atay'a amatör spor kulüplerine verdiği önem için teşekkür eden Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, “Uyuşturucu kullanma yaşının neredeyse ilköğretim seviyesine indiği, teknolojik bağımlılığın had safhalara ulaştığı, obezitenin günden güne arttığı günümüzde bu olumsuzlukları gidermenin tek ve en etkili yolu spordur. Bu yol hem doğru hem de ucuzdur. Bu sayede gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak mümkündür. Bu görevi de hiçbir karşılık beklemeden gönüllülük esasıyla yapan kulüp başkanları ve yöneticileri layıkıyla yerine getirmektedirler. Amatör spor kulüpleri dünyada ve ülkemizde baş gösteren ekonomik krizden derin bir şekilde etkilenmiştir. Kulüplerimiz, lige katılım bedeli, antrenör sözleşmeleri gibi giderler için belli bir kaynağa İhtiyaç duymaktadırlar. Ancak hiçbir amatör spor kulübünün sabit geliri olmadığından kaynak sıkıntısı çekilmektedir. Her zaman olduğu gibi devreye Efeler Belediyesi girmektedir. Efeler Belediyesi'nin bu konuda gerekli çalışmalar yaptığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Efeler'de yıllardır bir profesyonel futbol kulübü olmadığını ve Efeler 09 SFK'nın Mehmet Fatih Atay'ın başkanlığında bu özleme son verdiğini söyleyen Arıkan, başarı nedeniyle Efeler 09 SFK Eski Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve şampiyonlukta büyük katkısı bulunan kulübün şimdiki başkanı Eymen Atay'a teşekkür etti.