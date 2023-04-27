Başkan Atay, Aydın Tarım Fuarı'nda belediyenin ürünlerini tanıttı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Efeler Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği tarım projelerini ve tarımsal ürünlerini tanıttı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, TARİŞ Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi'nin depolarında düzenlenen törenle kapılarını açtı. Tarımsal uygulamalarda kullanılan yeni teknolojilerin sergilendiği, sektör temsilcilerinin iş birliği ve geleceğe yönelik ticari ilişkiler kurmak için bir araya geldiği fuarda, Efeler Belediyesi'nin tanıtım standı vatandaşların yoğun ilgi gördü. Başkan Mehmet Fatih Atay, standı ziyaret eden sektör temsilcileri ve vatandaşlara belediyenin ürettiği tarımsal ürünleri takdim edip bilgi verdi. Efeler Belediyesi'nin tarım ürünleri ziyaretçiler tarafından çok beğenildi.

Başkan Atay, tanıtımını yaptığı enginar, şevketibostan, kekik konserveleri, nar ekşisi ile diğer tarım ürünlerinin yalnızca kadın personelin istihdam edildiği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda seri olarak üretildiğini söyledi. Mevcut iki Efe Bakkal'da ürünlerin satışına devam ettiklerini belirten Başkan Atay, “Enginara özellikle önem veriyoruz. Bölgemizde üretilen enginar kalitesi bakımından diğerlerinden çok yüksek değere sahip. Efeler'in enginarını önce Türkiye sonra dünya pazarına sunmak istiyoruz ” dedi.

Her geçen yıl Aydın'da köklü bir gelenek haline gelen tarım fuarı 27-30 Nisan tarihleri arasında vatandaşların sektördeki yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olması için ziyaret edilebilecek.