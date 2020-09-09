Başkan Atay, “Azim ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97. Kuruluş yıl dönümünde sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne kazanımlarını vurgulayan başkan Atay'ın yayınladığı mesajda “Ulu Önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir” şiarıyla 97 Yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne aynı azim ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sadece siyasi bir parti olmanın ötesinde atamızın bizlere bıraktığı büyük bir mirastır. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasimizin geçmişten günümüze önemli kazanımları olan; kadına seçme ve seçilme hakkını, Parlamenter demokrasiyi ve çok partili hayata geçişi bizlere armağan etmiştir. Ülkemizin en köklü partisi olma özelliğine sahip partimizin kuruluş felsefesi halk egemenliği, tam bağımsızlık, özgürlük ve modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma üzerine kuruludur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin umut kaynağıdır. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi memleketimiz için hizmet etme aşkımızın da kaynağıdır. Partimizin kuruluşunun 97. Yıl dönümünde başta kurucu genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, önceki genel başkanlarımızı saygıyla anıyor, partimize emek harcayan her üyemize, il ve ilçe örgütlerimize en içten saygılarımı sunuyorum” sözleri yer aldı.