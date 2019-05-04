Başkan Atay Bahar Bayramı'nı kutladı

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Hıdrellez Bahar Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.

Başkan Atay mesajında, “Her yıl 5 Mayıs tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdrellez Bahar Bayramını, özüne uygun olarak korumuş ve kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Tarihi boyunca doğayla uyumlu ve iç içe bir hayat süren Türk Milletinin, bin yıllık tarihinin zengin kültürel miraslarından biridir. Bugün, ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlanan Hıdrellez, insanlara doğayla iç içe olmayı sevdiren, yardımlaşmayı destekleyici yönleri ve özellikleriyle, yaşatılması ve geleceğe taşınması gereken değerli geleneklerimizden sadece birisidir. Dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan baharın müjdecisi Hıdrellez Bayramı'nın, sağlık, mutluluk huzur, kazanç ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.