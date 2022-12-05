Başkan Atay, bitpazarı esnafıyla bir araya geldi

Fatih Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yeri'nde Cumartesi günleri kurulan bitpazarının esnafı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti. Pazar esnafını Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Atay, yılbaşının ilk haftasından itibaren Fatih Mahalle sakinlerinden gelen yoğun şikayet nedeniyle pazarın kapatılacağını, pazar esnafının ise mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu dahil olmak üzere pazarın kapatılması konusunda bin 700 imza toplandığını söyleyen Başkan Atay; “Bitpazarını ben değil, orada yaşayan insanlar istemiyor. Gece çok geç saatlerde ses şikayetleri geliyor. Fatih Mahalle sakinleri gece sesten uyuyamadıklarını söylüyor. Konuyla ilgili çok yoğun şikayetler aldık. Bu şikayetlerden siz de haberdarsınız. Bitpazarının orada kurulmasını bizzat ben sağlamıştım fakat şikayetler nedeniyle kapatmak zorunda kalıyoruz. Bu karardan önce haftalarca bekledik ve olumlu yönde bir düzelme olmadı. Ekonominin bu kadar zor olduğu bir dönemde geçimini bununla sağlayan esnafımızı mağdur etmemek için elimden geleni yapacağım. Ben Efeler halkına hizmet için varım” dedi.

Başkan Atay'ın konuşmasını alkışlarla destekleyen bitpazarı esnafı kendilerine mağdur etmeyeceğini söyleyen Başkan Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti.