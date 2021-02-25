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Başkan Atay Cemevi'nde incelemelerde bulundu

Efeler Bediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı Aydın Şube Başkanı Dr.

Rıza Akdeniz'in daveti üzerine, Çeştepe Mahallesi'nde bulunan cemevini ziyaret etti.


Çeştepe Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı Aydın Şubesi'nde, Şube Başkanı Dr. Rıza Akdeniz, Çeştepe Mahalle Muhtarı Kani Kavadar ve mahalle sakinleri ile buluşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, cemevinin eksiklikleri hakkında bilgiler alarak, birim amirlerine yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat verdi. Vatandaşlarla da sohbet edip, talepleri dinleyen Başkan Atay, cemevindeki ziyaretin ardından, Çeştepe Mahallesi'ndeki Efeler Belediyesi'ne ait park ve alanlarda da incelemelerde bulundu.

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