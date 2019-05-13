Başkan Atay, dünya ikincisi küçük piyanisti ödüllendirdi

22-26 Nisan'da Almanya'da düzenlenen "Musical Firework In Baden-Württemberg" yarışmasında 8 yaş kategorisinde Piyano Dünya ikincisi olarak dereceye giren Doğu Balyemez ödül töreninde, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile bir araya geldi.

Aydın Ticaret Odası İlkokulu'nda okuyan ikinci sınıf öğrencisi Doğu Balyemez, katıldığı yarışmada elde ettiği derece ile Efeler halkını gururlandırmıştı. Katıldığı organizasyonlar ve yaptığı konuşmalarda sanata ve sanatçıya hassasiyetini her zaman dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler ilçesinden dünyada büyük bir başarı elde eden Doğu Balyemez'e ödülünü takdim etti.

Doğu Balyemez'in babası olan Arif Balyemez ödül töreninde, “ Doğu, bu yarışmada piyano dalında 8 yaş kategorisinde dünya ikincisi oldu. Hızlı bir başarı oldu, bizim için mutluluk verici. Açıkçası bu kadar kısa sürede böyle bir başarıyı beklemiyorduk, Doğu oğlum olduğu için çok gururluyum.” diyerek sevincini paylaştı.

Doğu Balyemez'e ödülünü takdim etmeden önce konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “ Doğu biraz şanslı çünkü babası müzikle ilgileniyor ve onda ki yeteneği keşfetme şansına sahip oldu. Efeler ilçemizde o kadar yetenekli çocuklarımız var ki, onlar da keşfedilmeyi bekliyor. Benim görevim de belediye başkanı olarak Efelerde yaşayan yetenekli çocukların keşfedilmesini sağlayacak olanaklar oluşturmak. Bu olanakları oluşturmak için, büyük bir özveri ile çalışmaya kararlıyız. Onlar için, kültür sanat merkezleri oluşturmak ve oralarda eğitimlerini alabilecekleri, yeteneklerini ortaya çıkartabilecekleri her türlü şartları ve aletleri sunmaya çalışmak.” dedi.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler ilçesini gururlandıran Doğu Balyemez'e plaketini ve 2 bin TL para ödülünü takdim etti. Ödülünü aldığı için sevinçli olan Doğu Balyemez yaptığı konuşmada “ Başta piyanoyu sıkıcı olduğu için sevmiyordum, uzun bir süre ara verdim. Temmuz ayında tekrar piyanoya başladım. Babam bana iyi bir öğretmen arıyordu ve buldu, onunla çalışarak çok iyi seviyeye geldim. Amerika'dan gelen bir profesöre, öğretmenim benim videolarımı izlettikten sonra beni çok beğenmiş, beni dinlemeye geldi ve Bulgaristan'da ki yarışmalara katılmamı söyledi. O zaman Almanya'da yaptığım kadar iyi bir derece de değildim. Almanya için çok çalıştım, Bethooven ve Schumann eserleri çaldığım konserde başarımla ikinci oldum.” diyerek, aldığı ödül için Atay'a teşekkür etti.

Ödül töreninden sonra, soruları yanıtlayan Efeler Belediye Başkanı Atay, “ Bu başarı büyük bir başarı, sekiz yaşında ki bir çocuğun dünya ikincisi olabilecek kadar büyük bir başarı elde etmesinden ve Efelerde yaşamasından dolayı çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bizim verdiğimiz ödüller biraz sembolik, hak ettiği ödüller değil. İlerleyen zamanlarda daha büyük başarılarda daha büyük ödüller vereceğiz. Çocuklarımızla ilgili çok önemli sanatsal faaliyetlerde bulunacağız. Bakanlıkla ve İl Kültür Müdürü ile iletişime geçerek Tralleis'i ışıklandırarak orada büyük bir müzik gösteri gerçekleştirmek hayalimiz. Ayrıca, orada ki sanatsal faaliyetlerde de öncelikli olarak Efelerde ki yetenekli çocuklarımızın sonrasında dünya çapında ünlü müzisyenlerin konser vererek, Efelerin bir marka şehir haline gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Açıkçası, Efelerin kültür sanat merkezi olması için çaba sarf edeceğiz. Markalaşmak böyle bir şey, kültür sanat ve sporla ön plana çıkarsanız markalaşırsınız.” diyerek, Efeler ilçesinde sanata ilgili olan başta çocukların ve müzisyenlerin her zaman yanında olacağını ifade etti.