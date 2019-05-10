Başkan Atay, Efeler için Efeler Halkı'ndan müsaade istedi

31 Mart seçimlerinde Aydın Efeler Belediye Başkanı seçilen ve 4 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlayan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, tebrik ziyaretlerinden dolayı mesaisinde tam verimli olamadığını belirterek vatandaşlardan Ramazan Bayramı'na kadar müsaade istedi.

Efeler halkının nezaketinden ve ziyaretlerinden oldukça memnun olduğunu ancak kendisinin de Efeler halkına daha iyi hizmet edebilmek için zamanla yarıştığını belirten Başkan Fatih Atay, yaklaşık 36 gün önce başladığı Efeler Belediye Başkanlığı görevinde hafta sonları bile çalışmasına rağmen tebrik ziyaretinden dolayı bazı bazı işlerin geciktiğini belirterek, “Efeler halkımıza nezaketinden dolayı müteşekkirim. Oldukça hassas ve sorumluluk isteyen bir görev yapıyoruz. Ve imza atacağım her evrakı incelemeden imzalamıyorum. 15 gündür yapacağımız parkın yerini görmeye gidemedim. Bunu söylemesi çok güç ama Efeler halkımız için Efeler halkımızdan müsaade istiyorum. Bayram'a kadar tebrik ziyaretlerine ara verirlerse biriken işleri bitirmek istiyorum. Her zaman herkese kapımız açık. Ancak Ramazan Bayramı'na kadar biriken işleri bitirmek istiyoruz” diye konuştu.