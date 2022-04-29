Başkan Atay Efeler Kent Konseyi'ni ağırladı

Başkan Atay, Efeler Kent Konseyi Başkanı Mevlüt Kenar, Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özge Çelik, Efeler Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Gürkan İyigün ile yönetim kurulu üyelerini belediye meclis salonunda ağırladı. Hayata geçirdiği projeleri, belediye çalışmaları ve yaklaşan etkinlik ve açılışlarla ilgili bilgiler paylaşan Başkan Atay, “İlçemizde 300 bin nüfusu geçtik. Efeler'i marka kent yapmamız gerekiyor. Marka kent yaparken insanların Aydın'ın kalbi olan Efeler ilçesine geldiklerinde, zaman geçirebilecekleri, mutlu olabilecekleri, görsel olarak da kendilerini ayrı bir yerde ve mutluluk içerisinde olduklarını hissedebilecekleri ortamları oluşturmak zorundayız. Zafer Meydanı Projesi için 3 kez ihaleye çıktık fakat kimse girmedi. Demir fiyatları durmadan artıyor, bütün malzeme fiyatları artıyor ve kimse ihaleye girmiyor. Bunun için çabalıyoruz. Sporda çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan kurtularak farklı branşlarda başarılı olabilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Efelerli kadınların özgürleşmeleri için projelerinde pozitif ayrımcılık yapan Başkan Atay, Tarımsal Ürün Fabrikası'nı da hatırlatarak, “Bütün bu sorumluluklarımız içerisinde kadınların özgür birer birey olmaları ve onların özgürlüklerine kavuşurken ekonomik özgürlüklerine de kavuşmaları gerektiğini biliyor, istihdam sağlayacak olan projeleri de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi ilk kez Türkiye'de sadece kadınların çalıştığı Tarımsal Ürün Fabrikası'nı gerçekleştirdik. Bunu çok önemsiyorum. Bizim ülkemizde en çok ve en güzel enginar Efeler ilçemizde yetişiyor. Enginardan elde edeceğimiz gelirle Zafer Meydanı'nı da yapacağız, karşıdaki Pazar yerini de yapacağız, spor tesislerini yapacağız, belediye binamızı yapacağız, stad yapacağız. Oradan elde edeceğimiz geliri çok önemsiyorum ve çok yüksek olacağı konusunda da iddiaya girdim, bu sene değil ama 2 sene sonra o enginarın gelirinin belediye bütçesinin yarısına yaklaşacağına inanıyorum” diye konuştu.

Efeler Belediyesi'nce hizmete açılan Kitap Kafeler ve Hanımevleriyle ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımızın iyi bir eğitim alacakları bir ortam sağlamamız da gerekiyor. Görüyorsunuz Kitap Kafeleri açıyoruz, Hanımevlerini açıyoruz, Kitap Kafelerin 6'ıncısını 11 Mayıs'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde açacağız. 20-21'inde de Pınarbaşı'nda Balkan Turnuvası yapılacak, oraya da 50'ye yakın sporcu gelecek. 24 Mayıs'ta da Hanımevlerimizin 4'üncüsünü açacağız. Mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmek istiyoruz. Temiz hava solumak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu şehir bizim, bürokratlar bugün var yarın yok, bir kararnameyle gelirler bir kararnameyle giderler. Ama biz burada doğduk burada yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın temiz bir havada, güzel, temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri ve mutlu olacakları ortamları mekanları oluşturmak bizlerin görevi. Bunu gerçekleştireceğiz, sosyal etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Dayanışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ben çok memnunum sizlerle olan bu diyaloğumuz içerisinde, sevgi ve saygının olduğu bir süreci yaşıyoruz. Çalışmalarınıza, ekinliklerinize yaptığımız desteğe devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi bayramlar diliyorum.”