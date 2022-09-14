Başkan Atay Efeler'in muhtarları ile buluştu

Yemekte muhtarlar ve Başkan Atay, mahallelerin durumu ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay “Arkadaşlar, şimdi büyük bir taş ihalesini gerçekleştirdik. Bu sayede bakım ve onarım gerektiren tüm yollarımız ile ilgili sorunları çözebileceğiz. Hiç merak etmeyin, seçime kadar tüm ova ve tarla yollarını dahi asfalt yapacağız” diye konuştu.

Zafer Meydanı'ndaki eski otogar alanına da değinen Başkan Atay, “Aslında önceliğimiz burası, fakat nasıl bir işse dün tam EKAP'a ihaleye gireceğiz, betona 420 TL zam geldi arkadaşlar. 850 TL'den bin 270 TL'ye yükseldi. Durum böyle olunca tüm hesaplamalar yeniden yapılıyor, gecikmeler yaşıyoruz. Ekonominin durumu bizleri de çok etkiliyor. Şimdi arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar yeniden düzenleme için" diye konuştu.

Umurlu Mahallesi'nde yapılacak spor kompleksi ile ilgili de bilgiler de aktaran Atay, “Çok büyük iki futbol sahası, tribünle birlikte büyük bir spor kompleksi yapacağız Umurlu'ya. Şimdi o da ihaleye çıkacak. Onunla ilgili bazı düzenlemeler yapıyoruz, onu organize etmeye çalışıyoruz.” dedi.

İmamköy'de yaptıkları otelin termal havuz kısmının bitmek üzere olduğunu vurgulayan Başkan Atay, muhtarlarla bir sonraki toplantısını burada gerçekleştirmek istediğini belirterek, “Termal havuz yaptık otelimize. İnşallah yılbaşına kadar da otelin tamamını bitireceğiz. Bundan sonra misafirlerinizi orada ağırlayacaksınız. Harika bir doğa güzelliği ile iç içe otelimiz. Orası gerçekten doğanın içinde muhteşem bir otel olacak. Ben hepinize bu güzel akşam yemeği için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum" diyerek sözlerini tamamladı.