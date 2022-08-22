Başkan Atay, EFESEM Akademi öğrencilerini ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, EFESEM Akademi'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerle yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete açtığı EFESEM Akademi meyvelerini vermeye devam ediyor. EFESEM Akademi'de destekleyici eğitim hizmeti alan öğrenciler, sınavlarda elde ettikleri başarılı sonuçlarıyla anne-babalarını, öğretmenlerini ve eğitim hizmetleriyle kendilerine desteği esirgemeyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı sevindirdi. Mutluluklarını paylaşmak ve teşekkürlerini iletmek için öğretmenleriyle birlikte Efeler Belediyesi'ni ziyaret eden öğrenciler, Başkan Atay'ın başarılarına büyük katkı sağladığını söylediler. Öğrencileri tebrik eden Başkan Atay, gençlere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyarette bulunan EFESEM Akademi öğrencilerinden; Ceren Derin, Afyon Kocatepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'ni, Doğukan Bulduk, Ankara Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, Enes Kaan Dede Elazığ Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği'ni, Yaren Yılmaz ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. LGS sınavı sonuçlarına göre ise Sudenaz Altar-Tire Belgin Atilla Çallıoğlu Fen Lisesi'ne, Elif Sena Savaş, Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'ne, Mehmet Efe Kuzu ise İncirliova Spor Lisesi'ne yerleşme başarısını elde etti.