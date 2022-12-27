Başkan Atay esnafa verdiği sözü tuttu, ikinci el pazarı taşındı

Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nden kaldırılan pazar, Soğukkuyu Pazarı'nda kurulacak.

Fatih Mahallesi sakinlerinden gelen yoğun şikayet nedeniyle yılbaşının ilk haftasından itibaren pazarın kapatılacağı esnafa duyurulmuş, Başkan Atay ile yapılan toplantıda pazarcı esnafının mağdur edilmeyeceği kaydedilmişti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye meclis salonunda esnafı yeniden ağırlayıp yeni haberi verdi. Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan 140 pazarcı esnafı, çalışmaların kısa sürede tamamlandığı Soğukkuyu Pazarı'nda tezgahlarının başına geçecek. Hem vatandaşların yeni yıl öncesi alışverişlerini yapabilmeleri hem de esnafın yılın son günü de kazanç elde edebilmeleri için 31 Aralık Cumartesi günü Orta Mahalle'deki Soğukkuyu Pazarı'nda ikinci el pazarı kurulacak.