Başkan Atay, fırtınadan etkilenen Kocagür mahalle sakinleri ile buluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen Kocagür Mahallesi'ni ziyaret etti.

Efeler'de yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Kocagür Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir anda başlayan fırtına; çok sayıda ağaç, telefon direği, bahçe duvarları ve tabelaları yıkarak hayatı olumsuz etkiledi. Afetin yaşandığı ilk anlarda bölgeye gelen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda Efeler Belediyesi'nin çalışmaları sonrası Kocagür Mahallesi'nde hayat normale dönerken, Başkan Atay bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Mehmet Fatih Atay, Kocagür Mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini iletip, vatandaşlarla sohbet etti.

Muhtar Akrancı ve mahalle sakinleri de Başkan Atay'a teşekkür ederek, “Mahallemizde bir anda başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağış ve kuvvetli fırtınada ağaçlarımız yıkıldı, evlerimizin duvarları hasar gördü. Efeler Belediyesi ekipleri hemen mahallemize gelerek, çalışma başlattı. Kısa sürede, yıkılan ağaçlarımız kaldırıldı, sokaklarımız temizlendi. Her zaman yanımızda olan Başkanımız Mehmet Fatih Atay'dan Allah razı olsun. Yardımımıza koşan belediye ekiplerine de yoğun çalışmaları için çok teşekkür ederiz. Sayelerinde herhangi bir mağduriyet yaşamadık" ifadelerini kullandı.