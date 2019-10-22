Başkan Atay, “Geleneksel Aydın Günleri” programına katıldı

'sü düzenlenen ‘El Sanatları ve Zekâ Oyunları Şenliği' Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Merkez Valisi Hakan Güner, Esnaf Odası Başkanı Selahattin Çetindoğan, Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Genel Direktör Metin Akyol'un katılımlarıyla gerçekleşti.

Aydın'ın geçmişten gelen kültürel değerlerini günümüzde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak isteyen Özel Başak Koleji, Aydın'a özgü olan değerleri kurulan stantlarda uyguladı. Stantlarda Aydın yöresine özgü olan yörük duvağı, sekiz köşeli kasket, geleneksel ev ve zeybek kıyafetlerinin yanı sıra el işi, kıyafet baskısı, çömlek yapımı, kabak avize yapım sanatı gibi birçok farklı değer uygulamalı olarak sergilendi.

Şenliğin açılışında konuşan Aydın Vali Yardımcısı Günay, “Türkiye Cumhuriyeti olarak 18 milyona yakın öğrenci okutuyoruz. Bu 18 milyon öğrencinin hedefi çok iyi bir eğitim alarak yüzde 1'e girerek, çok iyi üniversitelerde okuyarak bilimsel anlamda yetişmiş bir insan olmak. Bu yolda çocuklarımızın iyi eğitim alması ve kültürel değerleri, tarihimizi öğrenerek ve bilerek yetişmeleri çok önemli. Bu yüzden El Sanatları ve Zekâ Oyunları Şenliği çocuklarımız için çok anlamlıdır” dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise yaptığı konuşmada, “Bu sanatları unutturan kültür yapısına bir tepki göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden unutulan bu mesleklerin gelecek nesillere ve çocuklarımıza anlatılması gerekiyor. Özel Başak Koleji'ne unutulmaya yüz tutmuş bu değerleri canlandırdığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Yarın 15 bin öğrenciye bir şifre vereceğiz. Öğrencilerimiz bu şifre ile hazırlanan eğitim sistemine giriş yapacak ve okullara gidemedikleri zaman ya da eksik oldukları konularda ilkokul öğrencilerimiz internete girerek eğitimlerini tamamlayacak ve eksiklerini kapatacaklar.”