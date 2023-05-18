Başkan Atay: “Gençler geleceğe siz yöne vereceksiniz”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Efeler'in daha sosyal, daha modern ve daha yaşanılabilir bir kent olması için gençlerin taleplerini dikkate alan ve onların dinamizmi ile projelerine yön veren Başkan Mehmet Fatih Atay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı metinde şu ifadelere yer verdi;

“Türk milletinin aziz evlatları ve 19 Mayıs'ın sahibi sevgili gençler, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi; milletimizin kararlılığı, azmi ve engel tanımayan iradesi ile kazanılmış, tüm mazlum milletlere şevk vermiş, dünyaya baskı, kan ve gözyaşı bırakan emperyalist güçlere karşı yakılan özgürlük meşalesinin ilk örneği olmuştur. Atamızın “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” sözleriyle siz gençlere miras bıraktığı bu güzel ülkemize sahip çıkmak hepimizin görevi ve vazgeçilemez idealidir. Sizlere bu idealde düşen vazife; temel haklarınıza ket vuran, gelecek kaygısı yaşatan, emek ve alın terinizi çalan, fırsat eşitliği oluşturmayan, düşüncelerin önüne set çeken her türlü güce karşı yüksek sorumluluk duygusu ile hareket etmektir. Türk milletinin gençlerinin bu vazifeyi yerine getireceklerinden şüphe duymuyor, şimdi ve ileride geleceğiniz makamlar, mevkiiler, üstleneceğiniz sorumluklar ile yükleneceğiniz her taşı gediğine koyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, bırakmış olduğu mirasa bağlılığımızı bir kez daha vurgulayarak tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum”