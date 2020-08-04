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Başkan Atay, “İçimiz yanıyor”

Efeler Belediyesi, dün öğle saatlerinde İmamköy Mahallesi’nde başlayıp çevre mahallelere sıçrayan yangını kontrol altına alınması için tüm birimleriyle seferber olurken, Başkan Atay yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Efeler Belediyesi, dün öğle saatlerinde İmamköy Mahallesi'nde başlayıp çevre mahallelere sıçrayan yangını kontrol altına alınması için tüm birimleriyle seferber olurken, Başkan Atay yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Atay çıkan yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Her geçen gün yeni bir yangın haberiyle karşılaşıyoruz. Maalesef ağaçlarımız yok oluyor. İçimiz yanıyor. Belediyemizin bütün iş makinelerini, arazözlerini yangın bölgesine yönlendirdik. Arkadaşlarımız itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için çaba sarf ediyor. Umarım yaşanılan bu üzücü olay tekrarlanmaz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun” dedi.


Efeler Belediyesi'ne ait araçlarla itfaiye araçlarına su taşındı. Tüm imkanlarını seferber eden Efeler Belediyesi, iş makineleriyle yol açma çalışması gerçekleştirdi ve arazözlerle yangına müdahale etti.

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