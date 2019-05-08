Başkan Atay, iftar yemeğinde Kadıköylülerle buluştu

Ramazan ayının ikinci gününde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde vatandaşla bir araya geldi. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği yemekte, Atay kuyrukta bekleyen vatandaşlarla bol bol sohbet edip, sıradaki çocuklara yemek alırken yardım etti.

Mahalleli kurulan iftar sofralarıyla ilgili, “Pazar ve market fiyatlarının cebimizi zorladığı bu günlerde, kurulan iftar sofraları ile nefes alacağız. Efeler Belediyesi ve Efeler Belediye Başkanımız M. Fatih Atay'a teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Ramazan ayı için paylaşma, dayanışma ve kaynaşma temennilerinde bulunan Atay, “Efeler ilçesinin her mahallesinde kuracağımız iftar çadırlarıyla birlikte, Ramazan ayında vatandaşımızın cebine bir nebze olsun destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de Kadıköy Mahallesi'ndeyiz. Burada sizlerle olmaktan, aynı sofrayı paylaşıyor olmaktan dolayı çok memnunum. Seçim zamanı bir söz verdim, birlikte yapacağız birlik olacağız dedim. Bugün de bunun en değerli örneklerinden bir tanesi. Bugün biz birlikte yemeğimizi, soframızı paylaşıyoruz. Dilerim birlik ve beraberliğimiz, bu sofradaki gibi paylaşım içerisinde olur” ifadelerine yer verdi.

Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının sonuna kadar Efeler İlçesi'ndeki mahallelerde kurulacak çadırlarda halka birlikte hizmet verecek. Efeler Belediyesi Ramazanın üçüncü gününde Kemer ve Işıklı Mahallelerinde kurulacak olan çadırlarda hizmete devam edecek.