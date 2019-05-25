Başkan Atay; “İncirimiz, zeytinimiz ve toprağımızın korunmasını istiyoruz”

Fatih Atay, Aydın Çevre ve Kültür Platformu'nun (AYÇEP) düzenlediği jeotermal konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Fatih Atay, “Böyle bir basın toplantısı yapmak durumunda kalmamız çok acı bir şey. Çünkü basın toplantısı yapmamızın temelinde insan yaşamı ile ilgili olarak, yaşam hakkımızı savunmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Sadece yaşam hakkımıza el uzatanlara, yaşam hakkımıza tecavüz edenlere karşı birlikte bir dayanışma içerisinde olmak için burada birlikte toplandık. Bu mücadeleye her zaman destek olan, köylü kardeşlerimiz siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, demokratik kitle örgütlerimizle tek bir şey istiyoruz. Özgürce ve sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Sen nasıl para kazanırsan kazan ama bize ve çevremize zarar verme, incirimize, zeytinimize zarar verme diyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız, bu şirketler vermedi bunu bu toplum verdi bunu, bu hakkımızı korumak için buradayız.” dedi.

“Az olduğunuz için moralinizi bozmayın”

Başkan Atay konuşmasına şu sözlerle devam etti, “Az olduğunuz için moralinizi bozmayın, haklıyız biz, haklı olanız biz. Bir başka şey de düşünebiliriz; bu çok zararsız diyorlar değil mi? O zaman bütün şirket ve hisse sahiplerinin evlerini jeotermallerin yanına biz yapalım. Aileleri ve çocukları ile birlikte hepsi buraya gelsin otursun. Madem zararsız, madem insanları kanser etmiyor, madem incirimiz %40 rekolte ile anca ortaya çıkıyor, madem zeytinlerimiz yok oldu bitti o zaman buyursunlar gelsinler, o zaman bizde ağzımızı açmayalım. Şirketin birinden genel müdür geldi, hiç konuşma dedim, insanlığa zarar veren bütün jeotermallere karşı olduğumu söyledim. Sizinle düşman değilim, dost değilim ama beni seçen halkıma ben bir söz verdim, onların jeotermalden dolayı ölmelerine kesinlikle engel olacağımı söyledim. Hakkımızı istiyoruz, toprağımızı istiyoruz, incirimizi ve zeytinimizi istiyoruz.”