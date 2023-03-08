Başkan Atay, Kadınlar Günü'nde özel bireyler ile bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Down Sendromlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Toplumdaki dezavantajlı bireyler için hizmete soktuğu projelerle hayatı kolaylaştıran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. ESKO'da bulunan +1 Down Sendromlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde özel bireylerle bir araya gelen Başkan Atay, burada yoğun bir sevgiyle karşılandı. Dernek Başkanı Sena Akar'ın ve ailelerin taleplerini dinleyen Başkan Atay, Efeler Belediyesi'nin hayata geçireceği yeni hizmetler hakkında bilgi verdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Efeler Belediye Başkanı Atay, dernek üyesi kadınlara karanfil armağan etti.

“Onlar toplumun içinde olmalı”

Özel bireylerin hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Başkan Atay, “Onlar toplumumuzun renkleri. Fakat bu tip sözleri klişe söylemlerin ötesine taşımamız gerekiyor. Bunu da eylemlerimizle, dayanışmayla, icraatlerimizle ortaya koymalıyız. Biz Efeler Belediyesi olarak dezavantajlı tüm grupların yaşamını kolaylaştırmak için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz. Geçen sene Pınarbaşı Mesire Alanı'nda Down Kafe'yi hizmete açtık. Orada özel bireylerimiz çalışıyor. İmkan buldukları zaman üretken enerjileri ile birçok zorluğun üstesinden gelebilecek motivasyona sahipler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kendileriyle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Efeler'de herkese +1 yer var” diye konuştu.