Başkan Atay, kardeş şehri yalnız bırakmadı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kardeş şehir Hmelnitski'yi Avrupa Ödülü aldığı törende yalnız bırakmadı.

Ağustos ayında Efeler Belediyesi'nde imzalanan protokol ile Efeler'in kardeş şehri olan Hmelnitski, Avrupa Parlamentosu tarafından belediyelere verilen en yüksek ödüle layık görüldü. Belediyelere Avrupa ideallerini yaydıkları için verilen Avrupa Ödülü, Belediye Başkanı Oleksandr Symchyshyn'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Kestutis Masiulis ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi delegasyonu tarafından takdim edildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay eşi Güneş Atay ile birlikte Hmelnitski'de düzenlenen ödül törenine katıldı. Törene katılan Polonya, Litvanya ve Sırbistan kardeş belediye başkanları ve temsilcileri arasından tek konuşmayı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptı. Bu önemli günde kardeş şehrin yanında olan Başkan Atay, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Hmelnitski halkı ve yöneticiler, ilk olarak Efelerimiz ile muhteşem şehir Hmelnitski arasında imzaladığımız kardeş şehir protokolü nedeni ile çok mutluyum. Bizler misafir olmuş belediye başkanınız ve delegeler gibi buradaki tüm insanların kalplerindeki sevgiyi en derinden hissediyoruz. Seçmiş olduğunuz belediye başkanınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Efeler ilçemizde misafir ettiğimiz süre içerisinde onun ne kadar çalışkan bilgili ve disiplinli olduğunu gördüm. Hmelnitski şehrini daha da iyi yerlere getireceğine eminim. Efelerimiz ile Hmelnitski arasındaki dostluğun sonsuz olacağını düşünüyorum. Hmelnitski'yi aldığı 2021 Avrupa Ödülü için kutluyorum. Tüm Hmelnitskililerin şehir gününü kutluyor başarılarının sonsuz olmasını diliyorum.”

Başkan Atay, Ukrayna'nın Himelnitski kentinde her yıl Eylül ayının son Pazar günü kutlanan 'Hmelnitski Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinliklere de katılarak, kentin önemli adreslerinden Podillya Stadyumu ve Fotoğraf Makinası Müzesi'ni ziyaret etti.