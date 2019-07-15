Başkan Atay: “Kullanılmayan okullara talibiz”

Fatih Atay, “Efeler'de yer alan atıl durumdaki bütün okulları kültür merkezlerine dönüştürmek için belediye bünyesine almaya hazırız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Efeler Belediyesi'nce hizmete giren Serçeköy Kültür Merkezi'nin ardından Fatih Atay, Milli Eğitime yeni bir öneride bulundu. İlçede kullanılamaz durumdaki okul binalarının belediye devredilmesi hâlinde halka kazandıracaklarını belirten Başkan Atay, “Efeler'de bulunan atıl durudaki bütün okulları kültür merkezine dönüştürmeye hazırız. Efeler Halkı, bize bırakılan eski bir okulu ne hale getirdiğimizi gördü. Buradan Milli Eğitime sesleniyorum, bütün okulları verin kültür merkezi yapacağım. Efeler'de kullanılmayan, atıl durumda bulunan bütün okulları, Efeler Belediyesi bünyesinde kültür merkezi yapacağımız günlerin çok yakın olduğu inancındayım” dedi.

Fatih Atay en büyük önceliklerinden birisinin eğitim alanı olduğunu vurgularken; bu ülkenin geleceği olan çocuklar ve gençler için, “ Seçim döneminde ‘hayallerim var Efeler!' demiştim. Bu hayaller, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için. Onların daha iyi şartlar altında Efeler'de yetişmeleri için. Bu yüzden, çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman ayrı bir özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.