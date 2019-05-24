Başkan Atay, Kuyulu'da vatandaşla buluştu

Fatih Atay, Ramazan ayı boyunca çeşitli mahallelerde iftar yemeklerinde vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği iftar programlarının sıradaki durağı Kuyulu Mahallesi'ydi. Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte ilçe genelindeki mahallelerde kurulan iftar sofralarında vatandaşla buluşan Efeler Belediye Başkanı Atay, her akşam farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarına katılmaya özen gösteriyor.

İftar saatinin yaklaştığı sırada vatandaş ile sohbet ederken başlayan yağmur yağışında, Başkan Atay mahalleli ıslanmasın diye şemsiye tutup yağmurun geçmesini bekledi. Özellikle çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Atay, çocuklardan taleplerini dinledi.

Mahalleli iftar programı öncesi, iftar programları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Efeler Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar yemeklerinden oldukça memnunuz. Başkanımızın Ramazan ayının ilk gününden beri çoğu programa katıldığını biliyoruz, bugün de buraya geleceğinden şüphemiz yoktu. Efeler halkı için doğru karar verildi, artık ulaşabileceğimiz bir başkanımız var, yan yana yemek yiyoruz önemli olan da bu” dedi.

“Vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz”

Ramazan ayı için birlik ve beraberlik temennilerinde bulunan Atay, “Ramazan ayının yarısını geride bıraktık. Başından itibaren her gün farklı mahallelerde kurduğumuz iftar sofraları ile birlikte bir araya gelip, vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. Biz her şeyi birlikte yapacağız, Efeleri birlikte şahlandıracağız. Bugün bir araya gelerek, soframızı paylaşarak birliğimizi sağlamlaştırdık. Bugün burada sizlerle Kuyulu Mahallesi'nde olmaktan çok memnunum. Dilerim birlik ve beraberliğimiz, bugün gibi önümüzdeki beş yıl içerisinde de devam eder. Bunun için, Efeler halkının daha rahat bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yaptığımıza şüpheniz olmasın.” dedi.

Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının sonuna kadar Efeler İlçesi'ndeki mahallelerde kurulacak çadırlarda halka birlikte hizmet verecek. Efeler Belediyesi 24 Mayıs 2019 Cuma günü İstiklal ve Merkez Yeniköy Mahallelerinde kurulacak olan çadırlarda hizmete devam edecek.