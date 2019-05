Başkan Atay mesaiye 2 tekerlekli makam aracıyla geldi

Fatih Atay, bugünkü mesaisine, kendisine hediye edilen ancak belediye adına kabul ettiği bisikletiyle geldi.

Aydın Genç Pedal ekibiyle birlikte bisiklet süren Başkan Atay, rotada karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı. 15 dakikalık bisiklet yolculuğu sonrası Başkan Atay, “Yeni makam aracımızla belediyeye geldik. Bana, bir bisiklet mağazası açılışında mağaza sahibi ve yetkililer tarafından bisiklet armağan edilmişti. Bunu şahıs olarak değil, belediye adına kabul ettim. Bu bisikletle evimden belediyeye gelerek farkındalık oluşturmak istedim” dedi.

Yeni bisiklet yolları müjdesi verdi

Bisiklet yolları hakkında da müjdeler veren Başkan Atay, “Mağaza açılışında, ilk etapta 300 metre bisiklet yolu yapacağımın sözünü vermiştim ama Aydın Genç Pedal'daki arkadaşlar, 4 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapımına uygun bir yer buldular. Onun imarını düzeltiyoruz. Bisiklet kullanan tüm vatandaşlarımız için, bu 4 kilometrelik bisiklet yolunu yakın zamanda hizmetlerine sunacağımızı müjdelemek istiyorum.” dedi. Bisiklet kullanıcıları için her yolun güvenli olmadığına değinen Atay: “Benim geldiğim yol rahat, güzel ve güvenliydi ancak her yol için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Her yolu, bisiklet kullanıcıları için daha güvenli olabilmesi adına gereken alt yapıyı sağlamamız gerekiyor. Tabi bütün altyapıları sağlasanız da eğitimle ilgili bir durum da söz konusu. Bisikletliye, motosikletliye saygı göstermeyen bir araç sürücüsü olursa, ne kadar güzel yol yaparsanız yapın bir anlamı olmuyor. Trafikte olan herkes herkese saygılı olursa, güvenlik sorununun olmayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bisiklet kullanımının faydalarından da bahseden Atay, “Bisiklet kullanmak herkes için, her şey için faydalı. Spor yaptığınızdan dolayı insan sağlığı için yararlı, kirlilik yaratmadığından dolayı da çevre için yararlı. Bunların yanı sıra da cebinizden döviz gitmemiş oluyor” dedi.

Efeler Belediyesinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Başkan Atay, Aydın Genç Pedal ekibine teşekkür ederek belediyedeki mesaisine başladı.