İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atay, Mesudiye Mahallesini dinledi

Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, mahallelinin talep ve şikayetlerini yerinde dinlemeye devam ediyor.


Belediye Başkanı seçildiğinden bu yana, hafta sonları dahi çalışan Fatih Atay'ın 28 Mayıs akşamındaki durağı Mesudiye Mahallesi oldu. Göreve geldiği günden beri birçok mahalleli ile toplantılar yapan M. Fatih Atay, Efeler'deki vatandaşların talep ve şikayetlerini dinliyor, mahallelerin sorunlarını yerinde inceliyor.


Mahalleli ile birlikte gerekli incelemeleri yapan Başkan Atay, “Hiçbir mahallemiz hizmetten yoksun kalmayacak. Seçim döneminde Efeler'i marka şehir yapacağımızın sözünü vermiştik. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mesudiye Mahallesi'nin sorunlarını ve ihtiyaçlarını gözlemledik. Belediye müdürlüklerimiz, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekeni yapacaklardır” dedi.


Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Başkan Atay'ın kendileriyle ilgilendiği için çok mutlu olduklarını, birçok belediye başkanının Fatih Atay'ı örnek alması gerektiğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.