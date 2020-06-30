Başkan Atay Mimar Sinan Mahallesi sakinleri ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ‘Başkanla Sabah Kahvesi' projesi kapsamında bu hafta Mimar Sinan Mahallesi Öncü Sitesi'ndeki vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde seçim çalışmalarında site ziyaretleri, ev ziyaretleri yapıp vatandaşların sorunlarını ve şikayetlerini dinleyip çözüm üreteceğinin sözünü vermişti. Başkan Atay, ‘Başkanla Sabah Kahvesi' projesi kapsamında geçen hafta Girne Mahallesi Ceylan Kent Sitesi ziyaretinden sonra bu hafta da Mimar Sinan Mahallesi Öncü Sitesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Öncü Sitesi sakinleriyle kahve içen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “ Sizlerin istek ve şikayetlerinizi dinlemeye geldik. Bizlerin eksik kaldığı, eleştirmeniz gereken konularda olabilir, övgüyü de hak etmiş olabiliriz. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi söz vermiştim. Efeler'i Marka Kent yapmak için sizlerde birlikte yöneteceğiz. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli” sözlerini ifade etti.

Yapacağı projeler hakkında bilgi veren Başkan Atay, “Aydın'ın en büyük ilçesi olan Efeler ilçemizin birçok zenginliği var. Tralleis gibi bir değerimiz var. Bu zamana kadar Tralleis gibi bir değerimizin gün yüzüne çıkmamış olması çok içimi acıtıyor. Biz Efeler Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Tralleis'i Efeler halkına kazandırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip kentlerinden biri olan Efeler ilçemizde doğal tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve Türkiye çapında pazarının oluşturulması için hazırlıklarımız devam ediyor. Doğal ürünler üreterek sağlıklı beslenmemizi sağlayacağız. Üretilen ürünlerimizi tanıtabileceğimiz, satabileceğimiz satış ofisleri kuracağız. Ege'nin en büyük Otizm Merkezi'ni inşa ediyoruz. Engelli ve Yaşlı konuk evlerinin temelini de Eylül ayında atıyoruz. Eşi vefat eden, eşi engelli olan, çalışıp ev geçindirmek zorunda kalan kadınlarımızın çocuklarını emanet edebileceği ücretsiz olarak faydalanabileceği kreş yapacağız. Kentimizde en önemli ve en büyük sorun jeotermaller. Kontrolsüz yapılan jeotermal tesisler havamıza, toprağımıza ve suyumuza zarar veriyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip olan Efeler kentimize hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Siz benim arkamda durduğunuz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Gerçekleşen ziyaret esnasında site sakinleri Başkan Atay'a istek ve şikayetlerini bildirdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu ve Efeler Belediyesi birim müdürleri eşlik etti.