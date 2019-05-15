Başkan Atay minik ressamlarla buluştu

Fatih Atay Sevgi yolunda bulunan Milli Aydın Bankası Kültür Merkezinde Özel Başak kolejinin düzenlediği “Sanat ve Tasarım” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin bir öğretim yılı boyunca hazırladığı çalışmalardan oluşan sergi, pastel boya, tual üzerine akrilik çalışma ve karakalem çalışmalardan oluşuyor.

Sergi açılışını gerçekleştiren Fatih Atay, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Minik ressamlar, Başkan Atay'la fotoğraf çektirdi.

Sergi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Öğrenciler, öğrenci velileri ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, 520 öğrenciye ait 520 eser sergileniyor.