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Başkan Atay, öğrencilere kitap ve interaktif şifresi hediye etti

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Ovaeymiri İlkokulu’nu ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Ovaeymiri İlkokulu'nu ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Atay, Efeler Belediyesi'nce yayınlanan Mustafa Ünver'in “Bu sesler Neyin Nesi” ve “Afrodisyas'tan Tralleis'e” isimli kitaplarını çocuklara armağan edip öğrencilere Efeler Belediyesi'nin Efeders Projesi'ne ait internet şifrelerini dağıttı.


Okul Müdürü Hasan Hüseyin Solak ve öğretmenler sohbet ettikleri Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a okulda yapılan bakım onarım çalışmaları sebebiyle teşekkür etti. Başkan Atay, özellikle ihtiyacı olan bölgelerde her zaman çocukların yanında olacağını vurguladı.


Çocukların Müze ve sinemaya götürülmesi isteğini de gerçekleştireceklerini belirten Başkan Atay, “Şimdi uygulamaya aldığımız çocuklarımıza günlük süt projemizin yanı sıra, ihtiyacı olan öğrencilerimize okul kumanyası dağıtıyoruz. Bu bölgede de belirleyeceğiniz çocuklarımızı projemiz içine alabiliriz” dedi.


İnternet mahalleye geliyor


Çocuklara kitap dağıtıp, internet şifrelerini veren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Bu şifrelerinizle evinizden ilk olarak matematik derslerini internet üzerinden izleyebilecek, ödevlerinizi yapabileceksiniz. Ama bazı çocuklarımızın evlerinde internet olmadığını biliyorum. Bu bölgede okulun karşısında iki dükkan kiraladık. Burayı kısa sürece hizmete sokacağız. Ders amaçlı olarak burayı kullanacaksınız” diye konuştu.


Okuldaki törende daha sonra Efeler Belediye Başkanı Atay'a çocuklar tarafından çiçek verildi.

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